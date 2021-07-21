Россиянам раскрыли оптимальную стоимость путевок на Кипр

Туроператоры раскрыли оптимальную стоимость путевок на Кипр — многие отели не меняли тарифы с 2019 года. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, цены на проживание в трехзвездочных гостиницах на полупансионе начинаются от 33 тысяч рублей за неделю, а в четырехзвездочных — от 43 тысяч.

Размещение в гостиницах категории пять звезд обойдется россиянам минимум в 58 тысяч рублей за человека, сообщили в компании TEZ Tour. При этом цены на отдых в люксовых отелях данной суммой не ограничиваются. Например, за семь дней на курорте Four Seasons с питанием «только завтраки» придется заплатить 134 тысячи рублей на одного.

Отмечается, что наибольшей популярностью среди российских путешественников пользуются бронирования четырехзвездочных отелей с включенными завтраками и ужинами.

Ранее в июле российским туристам напомнили о новых правилах въезда на Кипр — с 20 июля на острове вступили в силу антиковидные ограничения для местных жителей и отдыхающих. Так, теперь путешественники обязаны предъявлять пропуска в общественных местах и мероприятиях.