Греция ужесточила ограничения на перемещения внутри страны

В Греции туристам без ПЦР-теста или сертификата о вакцинации ограничили перемещения по стране. Об этом пишет в своем Telegram-аккаунте телеканал RTVI.

Так, из-за ужесточения антиковидных мер около 2,5 тысячи человек не смогли отправиться в круизы на острова — путешественникам отказали в посадке на пассажирские суда из-за отсутствия необходимых документов.

Как заявил министр морского транспорта Яннис Плакиотакис, сейчас наличие ПЦР-тестов проверяет береговая охрана. До этого контроль за соблюдением эпидемиологических мер осуществляли портовые власти.

Ранее в июне власти Греции изменили правила въезда для россиян. Теперь по прибытии пассажиры старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанным за 72 часа до въезда, или экспресс-тест на COVID-19 сделанный за 48 часов. Документы могут быть на русском языке.