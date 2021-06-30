Греция изменила правила въезда для россиян

Греция со среды, 30 июня, изменила правила въезда для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Начиная с 6:00 по местному времени прибывающие из России пассажиры старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанным за 72 часа до въезда, или экспресс-тест на COVID-19 сделанный за 48 часов. Документы могут быть на русском языке.

Теперь сертификаты о вакцинации и справки о перенесенном заболевании и наличии антител приниматься не будут. Кроме того, пассажиры из России обязаны пройти обязательный бесплатный тест на коронавирус в аэропорту прибытия. В ожидании результата (он будет готов в течение 10-15 минут) они должны находиться в контрольной зоне, в случае обнаружения инфекции пассажир будет помещен на десятидневный карантин.

Также не позднее чем за сутки до въезда в Грецию путешественники должны заполнить анкету на сайте travel.gov.gr, после чего им направлен QR-код. Его следует предъявить при посадке на борт самолета.

Ранее у нескольких россиян по прилете в Грецию при тестировании выявили коронавирус, несмотря на наличие сертификатов о вакцинации. Проверка пассажиров лайнера, прилетевшего из Москвы в Афины, показала COVID-19 у четверых из них. Всех их поместили на карантин в Афинах.

11 июня национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, привитых российской вакциной «Спутник V».