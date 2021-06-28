Турагент нашла способ обмануть ПЦР-тест и помогла россиянам улететь за границу

Турагент из Красноярска нашла способ обмануть ПЦР-тест и отправить за границу больных коронавирусом россиян. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Так, региональный представитель Anex Tour Екатерина Семенова в своем Instagram-аккаунте рекомендовала туристам употреблять мирамистин, чтобы получить отрицательный анализ на коронавирус. Она посоветовала заливать препарат в рот, уши и нос, чтобы «обмануть систему».

Она также сообщила, что помогала туристам с положительным тестом на COVID-19 улететь в Египет, невзирая на ограничения. Девушка добавила, что многие клиники в Красноярске «несовершенны» и результаты тестирования зачастую бывают «ложноположительными».

После инцидента Anex Tour разорвал деловые отношения с туроператором. Уточняется, что Семенова не была сотрудником компании, а работала с турагентством по договору франшизы и руководила региональным отделом продаж.

Ранее в апреле британке, обманувшей авиакомпанию почти на 50 тысяч фунтов стерлингов, удалось избежать тюрьмы. В течение трех лет женщина предъявляла фальшивые страховые иски на пропущенные рейсы. В действительности женщина никогда не бронировала билеты на самолет, а подделывала посадочные талоны.