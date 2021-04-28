Женщина обманула авиакомпанию на пять миллионов рублей и избежала тюрьмы

Британка обманула авиакомпанию на 50 тысяч фунтов стерлингов (около пяти миллионов рублей), предъявив поддельные страховые иски на пропущенные рейсы, и избежала тюрьмы. Об этом пишет Daily Mail.

32-летняя жительница Кройдона Талека Уайт (Taleka White) в течение трех лет (с февраля 2016-го по январь 2019 года) предъявляла страховщикам различных авиакомпаний документы, в которых указывала ложные причины пропуска рейсов. В действительности, женщина никогда не бронировала билеты на самолет, а подделывала посадочные талоны.

Позже одной из авиакомпаний, British Airways, удалось обнаружить факт мошенничества — формат некоторых документов был подозрительным. В итоге Уайт задержала полиция, и вскоре женщине пришлось предстать перед судом.

Однако суд постановил, что мошенница лишь частично виновна в совершении преступной схемы, так как, вероятно, что за обманом стояли «более скрытые участники». Тем не менее, из-за недостаточности доказательств, новых обвиняемых по этому делу не нашли.

Женщину приговорили к условному сроку и назначили ей 20 реабилитационных сеансов. Уайт также обязана соблюдать комендантский час в течение четырех месяцев.

Адвокат Уайт отметил, что его клиентка совершила «колоссальную» ошибку, так как испытывала серьезные финансовые трудности.

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