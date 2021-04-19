Туриста арестовали в аэропорту из-за запрещенной вещи в его буррито

Американский турист спрятал метамфетамин в буррито и был арестован в аэропорту города Хьюстон, штат Техас. Об этом сообщает New York Post.

В процессе рентгена ручной клади одного из пассажиров сотрудники Администрации Транспортной Безопасности (TSA) заметили подозрительный предмет, завернутый в фольгу вместе с популярным мексиканским блюдом.

Обнаружив неопознанный сверток, работники аэропорта попросили туриста раскрыть его для более тщательного осмотра, однако тот настаивал, что это лишь буррито на завтрак. Тогда представитель службы безопасности потребовал развернуть упаковку еще раз, и когда пассажир подчинился, он увидел «что-то темное и необычное» в хлебной лепешке среди сыра и мяса.

В итоге сотрудники авиагавани связались с полицией и выяснили, что в свертке действительно была запрещенная вещь — метамфетамин. В итоге контрабанда была конфискована, а путешественник — арестован.

Ранее в апреле американский турист употребил марихуану перед поездкой в Дубай и угодил в тюрьму. В ОАЭ мужчина был госпитализирован из-за обострения панкреатита, но в ходе обследования анализы показали наличие следов наркотического вещества в организме.