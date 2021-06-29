Германия запретила въезд россиянам

Германия с 29 июня запретила въезд в страну россиянам из-за распространения мутаций коронавируса. Об этом сообщается на сайте представительства Германии в России.

Германский Институт Роберта Коха (RKI), подчиняющийся Минздраву ФРГ, включил Россию и Португалию в список стран, где распространяются опасные мутации COVID-19. Отмечается, что в данный перечень попали еще 14 стран, в том числе Бразилия, Великобритания, Индия, Португалия и ЮАР.

«В целях предотвращения завоза мутированных форм коронавируса федеральное правительство приняло решение о введении в отношении поездок из России в Германию общего запрета на въезд и передвижение», — говорится в сообщении. Уточняется, что решение вступило в силу с полуночи 29 июня.

Также известно, что возможность получить визу в европейскую страну в случае острой необходимости есть лишь у определенных категорий граждан. Остальные подать заявление на выпуск проездного документа не могут.

Ранее в июне стало известно о желании Германии приостановить авиасообщение с Россией. Уточняется, что пересекающим границу европейской страны гражданам России теперь придется проходить двухнедельный карантин без возможности досрочного завершения. Кроме того, из источника стало известно о желании Германии приостановить наземное сообщение с Россией.