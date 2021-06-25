Германия ужесточила правила въезда для туристов из России

Институт Роберта Коха (RKI) в Германии ужесточил правила въезда для туристов из России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое решение было принято в рамках борьбы с распространением новых мутаций COVID-19. В частности, увеличен срок карантина для въезжающих и сокращено транспортное сообщение. В список стран, где наблюдаются опасные вариации коронавируса, попали 14 стран, в том числе Бразилия, Великобритания, Индия, Португалия и ЮАР. Ограничения вступают в силу с 29 июня.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России циркулируют британский и индийский штаммы коронавируса, последний преобладает в Москве. Она подчеркнула, что работа по секвенированию вирусов и новых штаммов продолжается.