Россиянка отдохнула в Греции и рассказала о лучшем курорте в стране

Российская туристка, часто отдыхающая в Греции с семьей, провела отпуск на побережье Лагонисси и назвала его лучшим курортом страны. Своими впечатлениями о поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам путешественницы, она приобрела не самые бюджетные билеты на июнь и добиралась до столицы республики регулярным рейсом. Для отдыха семья решила выбрать Афинскую ривьеру из-за ее удобного расположения.

Как пояснила россиянка, от аэропорта Афин до Лагонисси всего 20 минут на машине, поэтому за экскурсиями можно ездить в столицу, а за красивыми видами — на острова или мыс Сунион.

Кроме того, автор отметила идеально чистую воду на побережье и пологий вход в море, а также подчеркнула, что вода там быстро прогревается. «Если у вас дети, это лучший курорт во всей Греции», — заключила она.

В июне другая российская туристка съездила на отдых на греческий остров Крит и рассказала о том, как изменилось ее восприятие отпуска. По словам туристки, в Греции ей «понравилось абсолютно все» — инфраструктура отеля, питание, живая музыка и даже то, что до пляжа приходилось идти вниз по лестнице 160 ступенек.