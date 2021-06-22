Россиянка съездила на отдых в Грецию и рассказала об измененном восприятии

Российская туристка съездила на отдых на греческий остров Крит и рассказала о том, как изменилось ее восприятие отпуска. Своими впечатлениями о поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка призналась, что испугалась сложностей самостоятельного бронирования и решила приобрести готовый тур на Крит у туроператора. Путевка обошлась ей в 142 тысячи рублей на четверых — в стоимость входили семь дней проживания, питание по системе «все включено», перелет и визы.

По словам туристки, в Греции ей «понравилось абсолютно все» — инфраструктура отеля, питание, живая музыка и даже то, что до пляжа приходилось идти вниз по лестнице 160 ступенек. Девушка призналась, что раньше никогда бы не полетела на отдых «за такие деньги» и с долгим трансфером. Однако теперь, по ее словам, она радовалась всему.

«Мое восприятие немного изменилось, и я уже не та сварливая женщина, которая смотрит по углам в отеле или считает полотенца в номере. Такие запросы были в другой жизни», — рассказала автор.

Также россиянка отметила, что несмотря на разгар курортного сезона, на Крите очень мало соотечественников — гораздо больше немцев и англичан.

Ранее в июне россияне выбрали лучшие места для отпуска летом. Говоря о заграничных курортах, туристы выделили для себя поездки на Кипр и в Грецию — эти направления набрали по 14,7 процента голосов. Черногория привлекает 10,2 процента путешественников, Египет — 8 процентов, Абхазия — 6,2 процента, а Турция — 5,8 процента.