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Греция изменила правила въезда для россиян

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Фото: Costas Baltas / Reuters

В Греции изменили правила въезда в страну для россиян. Теперь туристам нужно будет сдавать ПЦР-тест на границе. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение опубликовано в официальной газете правительства. Отмечается, что новые правила вступят в силу с 30 июня.

Ранее сообщалось, что Египет смягчил правила въезда для вакцинированных туристов, прибывающих из не затронутых новыми штаммами коронавируса стран. Теперь от них не будут требоваться тесты.

Для невакцинированных путешественников сохранятся прежние требования: им будет нужно предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не более чем чем за 72 часа до вылета. Это требование не коснется детей младше шести лет.

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