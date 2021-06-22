Стало известно о резком снижении стоимости авиабилетов в Грецию

Стоимость авиабилетов из России на курорты Греции резко снизилась. Об этом стало известно экспертам профессионального сообщества «Трэвел Президиум», сообщает TourDom.ru.

Отмечается, что недавно улететь на популярный среди россиян курорт Средиземного моря можно было за 80 тысяч рублей — авиабилеты за такую цену продавались на первые числа июля. Теперь у авиакомпаний появились более доступные варианты — например, тариф экономкласса Москва — Афины с вылетом 4 июля и возвращением 11 июля обойдутся в 51 тысячу рублей.

Также снизилась цена авиабилетов и в бизнес-класс — приобрести перелет из Москвы в Афины в начале июля можно от 34 тысяч рублей, в обратную сторону — от 37 тысяч рублей.

Эксперты портала сообщают, что самым дешевым греческим направлением являются Салоники — стоимость перелета туда-обратно из Москвы (7-14 июля) составит 36 тысяч рублей. При этом неделю назад такой же билет стоил около 113 тысяч рублей.

Сообщается, что снижение цен на перелеты в Грецию произошло благодаря увеличению частоты и географии вылетов регулярных рейсов из России. По данным портала, туроператоры готовы к массовой продаже авиабилетов на средиземноморский курорт.

Ранее в июне российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила об увеличении в июле числа рейсов в Болгарию и Грецию. Компания планирует выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас, число полетов в Афины будет увеличено до семи в неделю. Также будет открыто авиасообщение с Салониками и Ираклионом — в эти города рейсы будут выполняться пять раз в неделю, продажа билетов уже открыта.