«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Болгарию и Грецию

«Аэрофлот» в июле увеличит число рейсов в неделю в Болгарию и Грецию до четырех, сообщает РИА Новости.

Компания планирует выполнять по четыре рейса в неделю в Софию и Бургас. Кроме того, «Аэрофлот» увеличит число полетов в Афины до семи в неделю, а также откроет авиасообщение с Салониками и Ираклионом. В эти города рейсы будут выполняться пять раз в неделю, продажа билетов уже открыта.

С 28 июня Россия возобновит авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией. Соответствующее решение приняли 18 июня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Кроме того, увеличится количество рейсов в уже открытые страны, включая Грецию. С 25 июня «Аэрофлот» также запустит новые рейсы в Турцию.