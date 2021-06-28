У вакцинированных россиян по прилете в Грецию выявили коронавирус

У нескольких россиян по прилете в Грецию при тестировании выявили коронавирус, несмотря на наличие сертификатов о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли.

Так, проверка пассажиров лайнера, прилетевшего из Москвы в Афины, показала COVID-19 у четверых из них. По словам источника, речи о фальшивых сертификатах не идет, поскольку у туристов были документы о вакцинации.

«В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета "Эгейских авиалиний". Все они прошли экспресс-тест. У четверых туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», — заявил источник.

Также отмечается, что до этого момента на границе были обнаружены лишь единичные случаи положительного тестирования. Кроме того, известно, что положительные ПЦР-тесты получили российские туристы с сертификатами о вакцинации на Кипре.

Ранее в июне стало известно, что в Греции изменили правила въезда в страну для россиян. С 30 июня туристам нужно будет сдавать ПЦР-тест на границе.

11 июня национальный комитет по вакцинации в Греции одобрил въезд в страну туристов, привитых российской вакциной «Спутник V».