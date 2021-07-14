Россиянка отдохнула в Греции и описала поездку фразой «встречают как родных»

Российская туристка отдохнула на Родосе и рассказала о гостеприимстве местных жителей

Российкая туристка, отдохнувшая в роскошном отеле на Родосе, описала поездку фразой «встречают как родных». Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, гостеприимство греков она отметила еще при заселении в гостиницу — на ресепшене ей предложили шампанское, после чего проводили в «не очень новые, но комфортные» номера. Неделя проживания в пятизвездочном отеле обошлась ей примерно в 160 тысяч рублей.

Кроме того, путешественница осталась в восторге от питания в отеле, которое было «выше всяких похвал». В ресторане гостям предлагают попробовать осьминога, гирос, различные салаты, сыры и блюда итальянской кухни.

Отдельно девушка отметила территорию отеля с несколькими бассейнами и разнообразной растительностью — олеандрами, пальмами и кувшинками в водоемах. «Нет никакой толчеи нигде — все разбредаются по уголочкам, дворикам, бассейнам и всем комфортно», — написала автор.

При планировании отдыха на Родосе туристка порекомендовала «не сидеть на одном месте», а брать больше экскурсий по острову и исследовать окрестности. По ее словам, в Греции стоит посещать местные винодельни и обедать в небольших уютных тавернах.

Ранее в июне Греция изменила правила въезда для российских туристов. Прибывающие из России пассажиры старше 12 лет должны предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанным за 72 часа до въезда, или экспресс-тест на COVID-19 сделанный за 48 часов.

