В Греции спасатель второй раз за два года вытащил из воды одну и ту же россиянку

В Греции спасатель на пляже второй раз за два года вытащил из воды одну и ту же россиянку

На Крите спасатель второй раз за два года вытащил из штормовых волн одну и ту же пожилую россиянку. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Так, 75-летняя женщина отдыхала на пляже популярного греческого курорта. Заплыв далеко в море, она не смогла самостоятельно вернуться к берегу, так как сильное течение уносило ее. На помощь туристке пришел местный спасатель Йоргос Макридакис (Yorgos Makridakis) — вытащив россиянку из воды, он вспомнил, что два года назад уже спасал ей жизнь в этом же самом месте.

Как сообщает издание, Макридакис был так удивлен, что назвал женщину своим лучшим клиентом. «Вы! Опять вы?» — сказал ей спасатель.

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