Российская стюардесса спасла жизнь грудному ребенку во время полета

Российская стюардесса спасла жизнь грудному ребенку, который потерял сознание во время полета. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает агентство, инцидент произошел сегодня, 6 июля, на рейсе авиакомпании Nordwind Уфа — Сочи. Отмечается, что после вскармливания грудному ребенку одной из пассажирок стало плохо — младенец потерял сознание, у него появились судороги и остановилось дыхание.

Стюардессе Наталье Ананских пришлось самостоятельно оказать ребенку неотложную помощь — она провела младенцу сердечно-легочную реанимацию, в результате чего он пришел в сознание. Остаток полета малыш провел во сне на руках у матери под наблюдением родителей и членов экипажа.

Ранее в июне пассажира с остановившимся сердцем спасли на глазах попутчиков в аэропорту в Крыму. На кадрах с видеокамер воздушной гавани было видно, как мужчина упал на пол в терминале аэропорта возле стойки такси — на помощь ему сразу же пришли медики. Содействовать в проведении искусственной вентиляции легких стал командир отделения линейного отдела полиции авиагавани Симферополя Виктор Богатырев.