Сердобольный бортпроводник успокоил младенца в самолете

Бортпроводник американской авиакомпании Frontier Airlines помог пассажирке с маленьким ребенком. Об этом сообщает Fox News.

Джейми Эпплгейт Хантер (Jamie Applegate Hunter) летела рейсом этой авиакомпании из Тайлера в Денвер, и ее дочь раскричалась. Стюард Джоэл О Пэрис Кастро (Joel O Paris Castro) взял ребенка на руки и успокоил девочку. Джейми назвала этот момент «драгоценным». Сам бортпроводник заявил, что старается, чтобы его пассажиры всегда путешествовали весело и безопасно. «Девочка хотела немного развлечься, а ее мама заслужила отдых, и я был рад подержать малышку некоторое время», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бортпроводник авиакомпании Southwest Уэсли Хант (Wesley Hunt) укачал плачущую во время полета девятимесячную девочку. Эшли Доуэлл (Ashley Dowell) с маленькой дочерью Алайной путешествовала в Disney World. На взлете Алайна расплакалась. На помощь пришел бортпроводник: он забрал девочку и быстро укачал ее. Ребенок успокоился и уснул.

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