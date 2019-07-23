Авиакомпания бросила больного ребенка на полу аэропорта из-за опоздания

Сотрудники авиакомпании EasyJet бросили задыхающуюся от астмы девочку на полу аэропорта, не пустив ее семью в самолет из-за опоздания. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в лондонском аэропорту Гэтвик. Десятилетняя Эбигейл Кэмпбелл вернулась в Великобританию из Турции вместе с родителями и собиралась вылететь из Лондона в родной город Дуглас. По словам ее отца, 45-летнего Кита Кэмпбелла, семья подошла к выходу на посадку за три минуты до закрытия из-за того, что по дороге Эбигейл почувствовала себя плохо. От слабости ей пришлось прилечь прямо на пол в зале аэропорта.

Кита Кэмпбелла поразила реакция сотрудников авиакомпании на происходящее. «Она легла на пол, потому что вы так сказали, и вы сейчас снимаете это на камеру потому, что вы так хотите», — заявила одна из работниц и скрылась.

В результате семье Кэмпбелл пришлось два дня ждать следующего рейса.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам, оплатила им билеты на следующий рейс и две ночи в отеле. Однако представители EasyJet заявили, что Кэмпбеллы пришли не за три минуты до посадки, а опоздали на 17 минут.

В августе 2016 года шестилетнего ребенка отказались пускать в самолет авиакомпании Emirates, направлявшийся из Лондона в Дубай, из-за аллергии на орехи. Когда О’Ши вместе с сыном и тремя дочерьми зашли в салон лайнера и сообщили бортпроводнику о серьезной аллергии на орехи у Честера, сотрудник авиакомпании заявил, что ребенку нельзя лететь этим рейсом. По словам стюарда, командир воздушного судна не хотел, чтобы мальчик умер в самолете.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!