Куривших возле самолета россиян отказались пускать на борт

Двух российских туристов, покуривших возле самолета в аэропорту Кемерово, не пустили на рейс во Вьетнам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе Кузбасского линейного управления транспортной полиции, после того, как мужчин заметили с сигаретами возле пассажирского лайнера, пилот принял решение не брать их на борт.

Диспетчер авиационной безопасности сообщил об инциденте полиции, и в отношении 32-летнего и 26-летнего пассажиров составили протоколы об административном правонарушении.

В апреле полиция задержала жительницу Китая, бросавшую деньги в двигатель самолета на удачу. Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Tianjin Airlines, который должен был вылетать из Китая. Один из членов экипажа заметил, как 66-летняя туристка кидает монетки с трапа, и сообщил об этом в службу безопасности.

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