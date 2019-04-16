Пассажирка кинула мелочь в двигатель самолета на удачу и оказалась в полиции

Полиция задержала жительницу Китая, бросившую на удачу деньги в двигатель самолета. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел с лайнером авиакомпании Tianjin Airlines, который должен был вылетать из городского округа Хух-Хото. Один из членов экипажа заметил, как 66-летняя туристка кидает монетки с трапа, и сообщил об этом в службу безопасности.

Из-за действий китаянки всех пассажиров воздушного судна пересадили в другой самолет, а вылет был задержан на два часа.

Позже сотрудники авиакомпании обнаружили рядом с лайнером шесть монет. Женщина призналась, что бросила их в самолет, чтобы помолиться за безопасный перелет.

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Как сообщил представитель Tianjin Airlines, полиция задержала нарушительницу, и в дальнейшем авиакомпания предъявит ей обвинение.

Ранее в апреле полиция уже арестовывала пассажира авиакомпании Hainan Airlines после того, как он бросил мелочь в двигатель самолета перед рейсом. Монеты провалились между ступеньками трапа и оказались возле двигателя. Все происходящее заметил охранник и вызвал полицию. Мужчину заключили под стражу на 10 дней за угрозу безопасности пассажиров.

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