Пассажир бросил монеты в двигатель самолета на удачу и пошел под суд

Пассажир китайской авиакомпании бросил монетки в двигатель самолета на удачу и нарвался на штраф в 6,5 тысячи евро. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел еще в 2017 году, однако суд вынес приговор китайцу по фамилии Ли только в марте 2019-го.
Ли должен был лететь из города Нанкин в город Шэньян авиакомпанией Shenzhen Airlines. Однако перед вылетом мужчина бросил в двигатель самолета монетки на счастье. Другие пассажиры заметили это и доложили о его поступке бортпроводникам.
Мужчину арестовали, а рейс отменили, чтобы не подвергать остальных пассажиров опасности.
После этого авиакомпания предъявила нарушителю иск, заявив, что из-за инцидента перевозчик понес финансовые потери в размере девять тысяч евро. Суд вынес решение в пользу Shenzhen Airlines и обязал Ли заплатить 6,5 тысячи евро.
Как отмечает издание, большинство жителей Китая искренне верят в приметы и порой совершают нелепые поступки. Поскольку более 70 процентов китайцев никогда не летали на самолетах, они пренебрегают правилами безопасности и часто бросают монеты в самолет на удачу.
Например, в феврале авиакомпания Lucky Air засудила суеверного пассажира, который бросил в двигатель самлолета две монетки номиналом один юань в надежде на безопасный полет. Из-за выходки 28-летнего мужчины авиакомпании пришлось отменить рейс.