Суеверный пассажир кинул монетки в двигатель самолета и пошел под суд

Китайская авиакомпания Lucky Air подала в суд на пассажира, который бросил монеты в двигатель самолета перед взлетом. Об этом сообщает Daily Mail.

Суеверный пассажир путешествовал с женой и годовалым ребенком в Куньмин (провинция Юньнань) и признался, что бросил в двигатель две монетки номиналом один юань в надежде на безопасный полет. Из-за выходки 28-летнего мужчины авиакомпании пришлось отменить рейс из аэропорта города Аньцина (провинция Аньхой).

Таким образом, поступок китайца лишил 162 пассажиров перелета и обошелся авиакомпании Lucky Air в 140 тысяч юаней (более миллиона рублей).

Власти арестовали нарушителя, и авиакомпания подала на него в суд. По словам экспертов, кидать монеты в двигатель очень опасно. «Это подвергает пассажиров серьезному риску. Двигатель может потерять скорость и заглохнуть во время полета», — пояснил профессор Института гражданской авиации в Китае Оуян Цзе.

В январе пассажир авиакомпании China Eastern Airlines бросил в двигатель самолета монетки, в результате чего вылет из города Аньцин (провинция Аньхой) задержали на два часа. Журналистка Анна Фифилд написала об этом в Twitter и предположила, что китаец сделал это, чтобы привлечь удачу. Пользователи сети подняли на смех его поступок.

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