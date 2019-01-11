Турист швырнул монеты в двигатель самолета, задержал рейс и стал посмешищем

Самолет китайской авиакомпании China Eastern Airlines, который должен был вылететь из города Аньцин (провинция Аньхой) в Шанхай, задержали на два часа после того, как полиция обнаружила на земле возле двигателя несколько монет. Об этом сообщает Shanghaiist.

Сотрудники правоохранительных органов пришли к выводу, что кто-то из пассажиров попытался бросить монеты в двигатель самолета. Офицер полиции поднялся на борт воздушного судна и обратился к пассажирам. Он пообещал, что, если преступник сознается в содеянном, он избежит наказания, однако ответа не последовало.

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Корреспондент The Washington Post Анна Фифилд (Anna Fifield) осветила новость в своем Twitter-аккаунте, предположив, что китаец умышленно швырнул монеты, чтобы привлечь удачу и благополучно долететь. Пользователи сети возмутились нелепостью поступка путешественника.

«Повреждая двигатель, они, наоборот, уменьшают свои шансы на удачу», — язвили одни. «В очередной раз????» — удивлялись другие. «Именно по этой причине некоторым полоумным необразованным людям нужно запретить летать», —насмехались третьи.

В июне 2017 года пассажир китайской авиакомпании China Southern Airlines также бросил монеты в двигатель самолета и избежал наказания за проступок. Пожилая женщина, совершившая правонарушение, оказалась глубоко верующей буддисткой. Она решила, что брошенные в двигатель монеты обеспечат ей безопасный полет.

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