Бросившая монеты в двигатель пассажирского лайнера старушка избежала наказания

Пожилая пассажирка китайской авиакомпании China Southern Airlines, бросившая монеты в двигатель самолета, не понесет наказания за свой поступок. Об этом в среду, 28 июня, сообщает портал Chinadaily.com.

По итогам проверки полицейские пришли к выводу, что 80-летняя женщина не причинила самолету какого-либо ущерба. Кроме того, стражи порядка учли преклонный возраст путешественницы и отсутствие злого умысла в ее действиях.

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Также оказалось, что пожилая пассажирка является глубоко верующей буддисткой. Она подумала, что брошенные в двигатель монеты обеспечат ей безопасный полет.

Инцидент с лайнером China Southern Airlines произошел в аэропорту Шанхая во вторник, 27 июня. Внутренним рейсом China Southern Airlines в Гуанчжоу должны были вылететь 150 человек.

Однако из-за упомянутого происшествия отправление воздушного судна задержали более чем на пять часов, так как специалистам потребовалось время, чтобы посторонние предметы из двигателя.