Бортпроводник укачал плачущую в самолете девочку и попал на видео

Бортпроводник авиакомпании Southwest Уэсли Хант (Wesley Hunt) укачал плачущую во время полета девятимесячную девочку. Об этом сообщает Fox News.

О произошедшем рассказала в своем Facebook ее мать Эшли Доуэлл (Ashley Dowell). Эшли с мужем и тремя детьми (двумя сыновьями 4 и 7 лет и маленькой дочерью Алайной) путешествовала в Disney World. На взлете Алайна расплакалась, что доставляло беспокойство окружающим пассажирам. «Нам казалось, что все вокруг хотят выгнать нас из самолета», — написала Доуэлл. На помощь ей пришел бортпроводник: как только пилот отключил световое табло «Пристегните ремни», Хант подошел к пассажирке, забрал девочку и быстро укачал ее. Ребенок успокоился и уснул. «Я обожаю маленьких детей, я бы их сотню завел», — пошутил бортпроводник, когда Эшли Доуэлл поблагодарила его.

Ранее сообщалось, что сотрудница авиакомпании Aer Lingus спасла двухлетнюю девочку, которая подавилась чипсами во время рейса из Дублина в Измир (Турция). Мать ребенка Лиза Мюррей рассказала, что инцидент произошел спустя два часа полета. «Весь самолет был в панике. Люди вокруг кричали», — так она описала происходящее. Стюардессе по имени Хлоя удалось помочь девочке и успокоить пассажиров.

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