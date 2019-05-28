Сердобольная стюардесса спасла ребенка пассажирки от смерти

Пассажирка поблагодарила стюардессу авиакомпании Aer Lingus, которая спасла ее дочь, когда та подавилась чипсами во время рейса. Об этом женщина написала в Facebook. На ее пост обратило внимание издание Fox News.

Путешественница Лиза Мюррей рассказала, что инцидент произошел, когда она летела с двухлетней дочерью Майли Роуз Спиллейн из Дублина в Измир, Турция. Примерно спустя два часа полета девочка начала задыхаться после того, как кусочек чипсов застрял у нее в горле.

«Я начала паниковать, когда увидела, что она не может дышать. Весь самолет был в панике. Люди вокруг кричали», — описала происходящее мать девочки.

Мюррей также добавила, что ее дочь успела посинеть, однако экипажу Aer Lingus удалось спасти ей жизнь.

«От всего сердца я хочу поблагодарить персонал самолета и в особенности девушку по имени Хлоя. Она успокоила весь самолет и взяла мою дочь под свое крыло. Она — настоящий герой», — рассказала Мюррей, отметив, что с этого момента она всегда будет летать авиакомпанией Aer Lingus.

В ноябре прошлого года стюардесса накормила грудью плачущего младенца во время полета. Случай произошел на борту самолета в Филиппинах. 24-летняя бортпроводница Патриша Органо (Patrisha Organo) услышала истерические крики ребенка. Как оказалось, девочка плакала, потому что хотела есть, а у ее матери закончилась молочная смесь.

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