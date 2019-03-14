Сердобольный пилот задобрил пассажиров задержанного рейса гамбургерами

Пилот американской авиакомпании Mesa Airlines заказал всем пассажирам рейса, задержанного на несколько часов, гамбургеры. Об этом сообщает Fox News.

Самолет должен был вылетать из аэропорта города Талса в Хьюстон, однако задержался на 4,5 часа. Тогда пилот Мэтью Хошор решил задобрить пассажиров едой и заказал 70 гамбургеров в заведении рядом с аэропортом.

Пассажир самолета Сэм Уокер поделился фотографией сердобольного пилота в социальных сетях. «Наш рейс задерживают уже на 2,5 часа, и наш командир Мэтью заказал каждому человеку на борту ланч в забегаловке Fat Guys Burger. Хорошие люди и сервис до сих пор существуют!» — подписал он пост.

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Авиакомпания поблагодарила пилота и заявила, что гордится свой командой.

Это не первый случай, когда члены экипажа проявляют такую заботу о пассажирах задержанного рейса. В начале марта пилот авиакомпании Air Canada заказал на борт 23 пиццы с сыром и пепперони для пассажиров, которым пришлось провести несколько часов в самолете из-за плохих погодных условий.

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