Сердобольный пилот заказал пиццу застрявшим на борту пассажирам

Пилот авиакомпании Air Canada заказал на борт пиццу для своих пассажиров, которым пришлось провести несколько часов в самолете из-за сильного шторма на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает CNN.

Вечером в понедельник, 4 марта, самолет направлялся из Торонто в Галифакс, Новая Шотландия. Однако из-за плохих погодных условий его перенаправили во Фредериктон, Нью-Брансуик. После нескольких часов пребывания в самолете пилот придумал способ ободрить пассажиров и позвонил в ресторан Mingler's.

Через полтора часа курьер доставил 23 пиццы с сыром и пепперони прямо в лайнер.

В интервью для издания менеджер ресторана Джофи Лариве (Jofee Larivée) призналась, что Mingler's никогда прежде не доставляли пиццу в самолет и этот заказ развеселил всех сотрудников заведения. Она отметила, что на следующий день пилот позвонил в ресторан и поблагодарил сотрудников за оперативную доставку еды.

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По словам пассажирки Филомены Хьюс (Philomena Hughes), восемь часов, проведенных на борту, могли обернуться сильным стрессом, однако пилот этого не допустил.

Самолет достиг места назначения в полдень 5 марта.

Подобный случай произошел в сентябре 2018 года. Тогда пилот авиакомпании American Airlines купил пиццу всем пассажирам, также сменившего курс из-за непогоды. После того как авиалайнер перенаправили в новое место, 159 пассажиров застряли в аэропорту до следующего дня.

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