Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров

Пилот авиакомпании American Airlines купил пиццу всем пассажирам самолета, сменившего курс из-за непогоды. Об этом сообщает Inside Edition.

После того как авиалайнер, летевший из Лос-Анджелеса в аэропорт Даллас/Форт-Уэрт, перенаправили в Уичито-Фолс, США, 159 пассажиров застряли в аэропорту до следующего дня. Тогда капитан воздушного судна Джефф Рейнс заказал 40 коробок пиццы, чтобы утешить разочарованных туристов.

Его жест очень тронул коллег и путешественников. «Я никогда не видел ничего подобного!» — поделился один из сотрудников аэропорта.

Тем временем пилот признался, что не только он помогал пассажирам перенести стресс, но также и весь персонал авиакомпании. «Бортпроводники обеспечили их [пассажиров] водой и соками, пока они сидели в терминале. Остальные пытались организовать автобус и отвечали на вопросы потерпевших. Спасибо всем за помощь — в команде не может быть слова "я"», — объяснил Рейнс.

Материалы по теме Как полетали? Ведущие западные авиакомпании обрекли пассажиров на холод и голод

Ранее, в марте, во время рейса Париж — Мадрид на высоте девять тысяч метров летчик авиакомпании easyJet начал снимать на видео своего коллегу, танцующего с виртуальным совенком. После этого командира воздушного судна вместе со вторым пилотом отстранили от должностей.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!