Позволивших ребенку управлять лайнером алжирских пилотов отстранили от работы

Двух пилотов алжирской авиакомпании Air Algerie, позволивших ребенку управлять лайнером, отстранили от работы. Об этом сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел во время внутреннего рейса. Мальчику, личность которого не уточняется, разрешили сесть на место капитана и некоторое время управлять самолетом под руководством летчиков. Как отмечает газета Daily Express, перед вылетом пилоты устроили для 10-летнего ребенка экскурсию по лайнеру.

Для мальчика организовали подобное развлечение в рамках проекта по поддержке сирот. Известно, что юный алжирец сам мечтает стать пилотом.

Один из летчиков Air Algerie подтвердил журналистам, что он и его коллега позволили ребенку вести самолет. Это является серьезным нарушением правил гражданской авиации. В итоге мужчин отстранили от работы на время проведения расследования. Грозит ли им уголовное преследование, неизвестно.

