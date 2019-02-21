Пилот заснул за штурвалом «Боинга» во время полета и попал на видео

Заснувшего во время полета командира воздушного судна сняли на видео и выложили в сеть. Ролик опубликовало издание Independent.
Предполагается, что мужчина на кадрах, — это пилот компании China Airlines с 20-летним стажем, который в момент съемки сидел за штурвалом Boeing 747.
На камеру коллегу снял второй пилот, в результате чего оба летчика были наказаны за нарушение правил безопасности.
Отмечается, что согласно инструкциям, пилоты могут вздремнуть только на длительных рейсах, при этом спинка кресла должна быть откинута, а самому сотруднику не следует в этот момент находиться вблизи приборов управления.
В ноябре 2018 года пилот австралийской авиакомпании Vortex Air заснул за штурвалом во время полета, пропустив место посадки. Инцидент произошел на борту самолета Piper PA-31 Navajo, выполнявшего чартерный рейс из Девонпорта в Австралии на соседний остров Кинг. Пилот заснул за штурвалом и на 46 километров пролетел мимо места назначения.