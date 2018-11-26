Путешествия
 
Последние новости
Порошенко объявил сроки военного положения
Раскрыты возросшие доходы Порошенко
Украина начала подготовку к военному положению
Интервью Марадоны напомнило о его пагубных пристрастиях
«Самую красивую преступницу страны» обнаружили в Китае
Раскрыт секрет полной регенерации сердца
На проституток захотели натравить налоговую
Раскрыты детали захвата украинских кораблей пограничниками ФСБ
Названа причина смерти Бертолуччи
Новости партнеров

Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку

Перейти в «Мою Ленту»

Пилот австралийской авиакомпании Vortex Air, организующей частные туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти 50 километров. Об этом сообщает Daily Mail Australia.

Инцидент произошел 8 ноября на борту самолета Piper PA-31 Navajo, выполнявшего чартерный рейс из Девонпорта в Австралии на соседний остров Кинг, однако расследование произошедшего началось только сейчас. Пилот заснул за штурвалом и на 46 километров пролетел мимо места назначения.

По данным системы отслеживания полетов, авиалайнер совершил безопасное приземление в аэропорту Кинг-Айленд недалеко от города Карри. Тем не менее австралийское бюро транспортной безопасности назвало случай «серьезным нарушением» и теперь занимается сбором доказательств. Результаты расследования станут известны в марте 2019 года.

Ранее в ноябре пилот, празднующий свой последний полет, врезался крылом в пожарную машину после благополучной посадки и попал на видео. Инцидент произошел с Airbus 340-313, прибывшим в аэропорт Буэнос-Айреса из Мадрида. На кадрах видно, как на взлетно-посадочной полосе две пожарные машины поливают лайнер водой, в то время как он медленно катится по кругу и затем врезается левым крылом в одну из машин.

***

Обратная связь с отделом «Путешествия»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru
Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Plane flies nearly 50km past its destination after the pilot 'FALLS ASLEEP in the cockpit'
Вышедший на пенсию пилот напоследок испортил самолет
Посадку самолета вслепую сняли на видео из кабины пилота
Путешествия
Путешествия15:4023 ноября

Лыжи, ярмарки и колокол любви

Что делать в Словении на новогодние праздники
14:0624 ноября

Более двух миллионов россиян придумали новые имена для аэропортов

15:33Сегодня

Аномальные смерчи в Таиланде шокировали туристов

16:27Сегодня

Доминикана отменила визы для россиян

ПутешествияПартнерский материал

Книга в полет

S7 Airlines делает перелеты интеллектуальными
17:1821 ноября

Выяснено отношение россиян к другим россиянам в отпуске

09:59Сегодня

Россиянам собрались ограничить въезд на Украину

13:43Сегодня

Пилот раскрыл правду о ночной посадке самолетов

Путешествия00:0923 ноября

Право руля

Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
16:1425 ноября

Полиция провалила попытку забрать тело убитого дикарями туриста

19:31 8 ноября

Волонтеры Победы помогут присвоить аэропортам имена великих россиян

07:2725 ноября

Россиянку приговорили к тюремному сроку во Вьетнаме

Россия
Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму
Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
Назван самый курящий город России
Уральский охотник выследил и спас сбежавших в лес детей
Все материалы
Мир
Последний рубеж
Что творилось на самой закрытой границе в мире
В Китае власти скрыли десятки тонн утекших в море ядовитых отходов
Москва сочла реальным возврат к гонке вооружений
Египет нанял правозащитников для защиты властей от правозащитников
Россия пригрозила Украине
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не считаем московских оккупантов людьми»
Кто учит украинских детей убивать русских
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Надежный друг
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
Порошенко объявил сроки военного положения
Порошенко обратился с требованием к России
Украина заговорила о применении силы против России
Украина потребовала от России вернуть моряков и компенсировать убытки
Все материалы
Экономика
Черное счастье
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Чем страшны сибирские морозы
Теплохозяйство страны стремительно деградирует. Поможет только альткотельная
Украина начала подготовку к военному положению
Адвокат бизнесмена Ертаева обвинил МВД в незаконных действиях
Римские цифры
В Европе назрел новый кризис. По кому он ударит первым?
Израиль договорился о строительстве крупнейшего газопровода
«Аэрофлот» расширил продукт «Деловой проездной»
Все материалы
Силовые структуры
Джаба Иоселиани и его бойцы«Таких воров, как я, в Союзе было не больше 20»
Он ненавидел Сталина и отсидел 24 года. Его бойцы захватили власть в Грузии
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В московском парке нашли части женского тела
Мать лидера банды «цапков» завязала с бизнесом
В Красноярске арестовали замруководителя отделения ПФР
Крымчанин отказался доносить на родственника и попал под суд
Все материалы
Наука и техника
Сотрудники НКВД на занятиях по стрельбе, 1930-е годы.«Из подвала слышались выстрелы»
Как русский офицер узнал страшную правду о замученном чекистами прадеде
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Раскрыт секрет полной регенерации сердца
Замечен сдвиг суши из-за крупной катастрофы
LG выпустит телефон с шестнадцатью камерами
Все материалы
Спорт
«Признаю свою слабость»
Медведева пролетела мимо финала Гран-при. Что дальше?
Интервью Марадоны напомнило о его пагубных пристрастиях
Нурмагомедова разозлили вопросы о возвращении в Россию
Британские журналисты лишили российского гонщика статуса лучшего в «Формуле-1»
Медведева рассказала об отношениях с Загитовой
Вратарь пропустил гол между ног
Черный монах
Создатель самбо учил большевиков драться. Он умер забытым в тюрьме
Все материалы
Культура
Последний мечтатель
Умер режиссер Бернардо Бертолуччи
Бернардо БертолуччиФашизм, марксизм и гомосексуализм
Он страдал от цензуры, воспевал сексуальность и протестовал вместе с эпохой
«Да просто ты обиженка, тебя никто не любил, не хотел»
Авторки первого в России сериала о феминистках — про отчаяние и телесность
Названа причина смерти Бертолуччи
Сергей Полунин показал татуировку с Путиным
Курт Кобейн оказался противником белого рэпа
Арест Хаски отменили
Все материалы
Интернет и СМИ
«Русские не любят, когда их нагло обманывают»
США соблазняли советского человека американской мечтой. У них почти получилось
Уязвимость позволила добывать криптовалюту из воздуха
«На работу уже не берут — возраст»
Пенсионеры теснят молодых на YouTube. У них выходит и веселиться, и зарабатывать
Фото Трампа в Википедии заменили на изображение пениса
Умер объявивший о ЧП во время августовского путча диктор
Бывший глава РЖД потребовал от «Новой газеты» два миллиона рублей
Наркодилера Халка с огромной шеей снова арестовали
Все материалы
Ценности
Книга «Gangs Story»Боевые стиляги
Как одевались самые опасные банды антифашистов Франции
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Танцуй и кайся
Как развлекалась дочь Петра I, когда русские брали Берлин
Разоблачены главные мифы о скромности мусульманок
Мужчин научили подбирать одежду зимой
Юная британка превратила политика в кекс
В России обнаружили двойника Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Под углом
Далекие и загадочные уголки Земли глазами лучших фотографов мира
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Право руля
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
Аномальные смерчи в Таиланде шокировали туристов
Доминикана отменила визы для россиян
Россиянам собрались ограничить въезд на Украину
Все материалы
Из жизни
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
«Я себя такой шальной императрицей чувствую!»
Люди со всего мира раскрыли свои сексуальные фантазии. Она сумела их показать
Женщина прикинулась инвалидом ради денег и погорела на любви к вечеринкам
«Самую красивую преступницу страны» обнаружили в Китае
Названа настоящая причина переезда принца Гарри и Меган Маркл из дворца
Мать с ребенком попали под машину и остались невредимы
Все материалы
Почти что Grand Cherokee
Стоило ли ждать в России Jeep Compass нового поколения?
Голливудская аллея славы
Начинается автосалон в Лос-Анджелесе — какие значимые новинки он нам подарил в прошлые годы?
Новый Range Rover Evoque — главное
Что нужно знать про британский кроссовер нового поколения
Внедорожные суперкары
Идеальные Бугатти и Феррари для России — как бы они выглядели?
Раскрыта внешность нового Kia Soul
Появились первые официальные фотографии нового Porsche 911
Lexus работает над конкурентом Lamborghini Urus
Все материалы
Дом
«Купил ребенка у таджиков и прописал к маме»
Брат воюет с сестрой за квартиру родителей. Жизнь семьи превратилась в кошмар
Хмельницкий региональный литературно-мемориальный музей Н.А. Островского Монстры из прошлого
Самые странные здания Украины и Крыма
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Петербуржец прибрался в квартире и обнаружил произведение искусства
Ховринку начали распродавать по частям
Квартиру Хоя выставили на продажу
Россияне за месяц заняли на жилье 300 миллиардов рублей
Все материалы