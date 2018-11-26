Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку

Пилот австралийской авиакомпании Vortex Air, организующей частные туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти 50 километров. Об этом сообщает Daily Mail Australia.

Инцидент произошел 8 ноября на борту самолета Piper PA-31 Navajo, выполнявшего чартерный рейс из Девонпорта в Австралии на соседний остров Кинг, однако расследование произошедшего началось только сейчас. Пилот заснул за штурвалом и на 46 километров пролетел мимо места назначения.

По данным системы отслеживания полетов, авиалайнер совершил безопасное приземление в аэропорту Кинг-Айленд недалеко от города Карри. Тем не менее австралийское бюро транспортной безопасности назвало случай «серьезным нарушением» и теперь занимается сбором доказательств. Результаты расследования станут известны в марте 2019 года.

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Ранее в ноябре пилот, празднующий свой последний полет, врезался крылом в пожарную машину после благополучной посадки и попал на видео. Инцидент произошел с Airbus 340-313, прибывшим в аэропорт Буэнос-Айреса из Мадрида. На кадрах видно, как на взлетно-посадочной полосе две пожарные машины поливают лайнер водой, в то время как он медленно катится по кругу и затем врезается левым крылом в одну из машин.

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