Посадку самолета вслепую сняли на видео из кабины пилота

Самолет совершил посадку в аэропорту Минска в условиях сильного тумана. Сделанное из кабины пилота видео опубликовано в Telegram-канале Hue.

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На ролике видно, как лайнер пролетает над плотным слоем облаков, затем резко снижается и заходит на посадку в условиях непроглядного тумана.

Ранее в ноябре американский пилот посадил самолет на шоссе и заявил, что ему помог бог. Летчик, управлявший лайнером Piper PA-28, направлялся со студентом-пилотом из Смитфилда в Уилсон, штат Северная Каролина.

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