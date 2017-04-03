Аэропорт в Калининграде закрыли из-за сильного тумана

Международный аэропорт Калининграда Храброво приостановил работу из-за сильного тумана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в воздушной гавани, утром 3 апреля из Храброво смог вылететь лишь один лайнер, направлявшийся в российскую столицу. «Принять воздушные суда из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска не получается. Задержка прилета, а соответственно и вылета, пошла как минимум на три-четыре часа», — заявила пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

Храброво обслуживает регулярные внутренние маршруты, а также рейсы в города Белоруссии, чартеры в Анталью, Барселону и ряд других зарубежных направлений.

В начале января калининградский аэропорт временно закрывали из-за инцидента с пассажирским лайнером. Прибывший из Москвы самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Храброво, в итоге три человека обратились за медицинской помощью.

