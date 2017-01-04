Открытие калининградского аэропорта перенесли еще на два часа

Возобновление работы калининградского аэропорта Храброво отложено до 18:00 по местному времени (19:00 мск). Об этом сообщается на электронном табло воздушной гавани. Об этом в среду, 4 января, сообщается на электронном табло воздушной гавани.

Источник в экстренных службах заявил ТАСС, что самолет, выкатившийся за пределы полосы накануне вечером, до сих пор не эвакуирован.

Дирекция воздушной гавани пока не дала официальных комментариев по поводу сбоя в работе. Ранее планировалось, что работа воздушной гавани возобновится в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

Также сообщалось, что у аэропортовых служб нет техники, которая требуется для эвакуации самолета, и им пришлось обратиться к МЧС.

Самолет из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы вечером 3 января. В результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Калининградский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку по факту ЧП.