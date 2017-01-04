Пассажирский самолет выкатился с полосы при посадке в Калининграде

В Калининграде при посадке в аэропорту «Храброво» самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом в среду, 4 января, сообщает FlashNord со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.

По словам собеседника информагентства, никто не пострадал, пассажиров из салона эвакуировали. Сейчас аэропорт временно закрыт.

Источник добавил, что борт летел из Москвы, посадка была произведена в 22:55 по местному времени (23:55 мск). Причина ЧП пока не известна.

В пресс-службе главка МЧС по Калининградской области информагентству РИА Новости подтвердили факт ЧП и уточнили, что инцидент произошел в 22.30 по местному времени (23.30 мск), лайнер следовал из столичного аэропорта Шереметьево, на его борту находились 167 пассажиров, помощь медиков никому не потребовалась. В настоящее время производится буксировка самолета на ВПП.

В ночь на 21 декабря в екатеринбургском аэропорту Кольцово летевший в таиландский Пхукет Boeing 767 авиакомпании Azur Air экстренно затормозил при взлете и выкатился за пределы ВПП примерно на 60 метров. На его борту были 300 пассажиров.

8 декабря в аэропорту Мурманска самолет, выполнивший рейс из столичного аэропорта Домодедово, также выехал за полосу на расстояние около 20 метров, Те, кто находился на борту, не пострадали, лайнер повреждений не получил.