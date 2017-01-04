В аэропорту Калининграда не нашли техники для эвакуации выехавшего за ВПП борта

У калининградского аэропорта Храброво нет нужной техники для эвакуации самолета, выкатившегося за пределы взлетной полосы. Об этом в среду, 4 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В других, более технически оснащенных аэропортах, процесс эвакуации самолета с подломленной стойкой шасси занимает от 40 минут до трех часов», — сообщил собеседник агентства.

Источник в авиадиспетчерских кругах подтвердил эту информацию и добавил, что для эвакуации воздушного борта пришлось привлечь МЧС.

Ранее сообщалось, что воздушная гавань возобновит работу в 14:00 по местному времени (15:00 мск).

Самолет, прилетевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в 22:30 по местному времени (23:30 мск) 3 января. В результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Калининградский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку.