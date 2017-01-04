Следователи начали проверку после ЧП с авиалайнером A321 в Калининграде

Калининградский отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ начал доследственную проверку по факту ЧП в аэропорту Калининграда. Об этом РИА Новости в среду, 4 января, сообщила помощник главы ведомства Мария Добрынина.

По ее словам, следователи, в частности, осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. Добрынина добавила, что после инцидента три пассажира выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) самолета обратились к врачам, а у авиалайнера зафиксировано повреждение шасси.

Ранее 4 января сообщалось, что поздно вечером 3 января в калининградском аэропорту Храброво самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столичного аэропорта Домодедово, при посадке выехал за ВПП. На его борту находились 167 пассажиров.

Людей из салона эвакуировали, самолет отбуксировали с ВПП, воздушная гавань была временно закрыта. О причине ЧП пока не известно.

Аналогичные инциденты произошли 21 декабря в екатеринбургском аэропорту Кольцово и 8 декабря в аэропорту Мурманска. В первом случае за пределы ВПП выкатился летевший в таиландский Пхукет Boeing 767 авиакомпании Azur Air, во втором — лайнер, выполнявший рейс из столичного аэропорта Домодедово.