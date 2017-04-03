Леопард нарушил работу непальского аэропорта

Работа международного аэропорта Катманду имени Трибхувана была приостановлена из-за леопарда, вышедшего на взлетно-посадочную полосу. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщает Associated Press.

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После того, как хищника заметили на единственной ВПП аэропорта, туда вызвали полицию и лесников. Они занялись розысками леопарда.

Спустя примерно полчаса воздушная гавань была открыта. Инцидент повлиял как на международные, так и внутренние рейсы, обслуживаемые в аэропорту. Поиски животного продолжаются.

Аэропорт имени Трибхувана расположен на территории непальской столицы Катманду. С северной стороны он окружен лесом.

В конце марта воздушная гавань Francisco Carle в Перу приостановила работу из-за загоревшегося во время посадки лайнера, на борту которого находился 141 пассажир.