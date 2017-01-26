Нехватка топлива вынудила финский самолет сесть в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево приземлился самолет финской авиакомпании Finnair из-за нехватки топлива. Об этом в четверг, 26 января, сообщает kp.ru.

Airbus 350 следовал из вьетнамского города Хошимин в столицу Финляндии Хельсинки. В Шереметьево самолет заправят за дополнительную плату.

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Представители столичного аэропорта пояснили, что топливо у лайнера закончилось из-за непредвиденных обстоятельств. Отрезок маршрута воздушного судна пролегал над Индией, но страна закрыла часть воздушного пространства в связи с тем, что 26 января индийцы отмечают национальный праздник — День Республики.

В связи с этим Airbus 350 отклонился от привычного маршрута, что вызвало удлинение траектории и увеличение расхода топлива. Как заявили в Шереметьево, лайнер полностью исправен и после дозаправки продолжит полет.

В декабре 2016 года стало известно о столкновении двух Airbus A321 в Шереметьево. В октябре прибывший в московский аэропорт из Нижневартовска самолет ушел на второй круг из-за мертвой лисы на взлетно-посадочной полосе.

