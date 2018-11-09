Сердобольная стюардесса накормила грудью чужого ребенка

Стюардесса накормила грудью плачущего младенца во время полета. Об этом сообщает Daily Mail.

Случай произошел на борту самолета в Филиппинах. 24-летняя бортпроводница Патриша Органо (Patrisha Organo) услышала истерические крики ребенка. Как оказалось, девочка плакала от голода: у ее матери закончилась молочная смесь.

«Когда мать сказала мне, что у нее закончилось детское питание, я знала, что на борту никто, кроме меня, не сможет помочь. Я предложила свою помощь, так как мой собственный ребенок сейчас на грудном вскармливании. Я начала кормить девочку грудью и заметила облегчение в глазах матери. В итоге ее дочь заснула», — поделилась стюардесса.

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