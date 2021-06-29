Россиянка съездила на отдых в Грецию и рассказала о тратах на курорте

Российская туристка с семьей съездила отдохнуть на греческий курорт Лагонисси и рассказала о своих тратах. Своими впечатлениями о поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, она отметила, что несмотря на высокую популярность региона среди местных жителей, проблем с арендой там нет. Туристка рассказала, что стоимость апартаментов начинается от 3,5 тысячи рублей в сутки, а снимающим жилье на долгий срок делают скидку.

Россиянка уточнила, что за трехнедельный отдых она заплатила около 250 тысяч рублей, включая оформление документов, перелет, аренду, экскурсии и все ежедневные траты. При этом женщина заявила, что у нее не было цели сэкономить, поэтому она несколько раз ездила в Афины и на острова.

По словам путешественницы, цены в супермаркетах по сравнению с предыдущими поездками остались на том же уровне — на продукты она тратила около 100 евро (8,6 тысячи рублей) на двоих в неделю, а средняя сумма за ужин в ресторане с морепродуктами, вином и салатом составляла 55 евро (4,7 тысячи рублей).

Ранее в июне россиянка отдохнула в Греции и рассказала о лучшем курорте в стране. Она отметила идеально чистую воду на побережье и пологий вход в море, а также подчеркнула, что вода там быстро прогревается.