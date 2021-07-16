Популярный туроператор аннулировал путевки россиян на миллиард рублей

Популярный греческий туроператор Mouzenidis Travel аннулировал путевки россиян на сумму около 12 миллионов евро (почти миллиард рублей). Об этом пишет «Коммерсантъ».

При средней стоимости тура в 700 евро (около 62 тысяч рублей) было отменено порядка 17 тысяч бронирований. Отмечается, что возврата средств добиваются далеко не все путешественники. При этом зачастую операторы аннулируют путевки в одностороннем порядке, не предлагая альтернативных вариантов отправиться на курорты.

Изначально представители Mouzenidis Travel заявляли, что приостанавливают обслуживание клиентов на срок с 16 до 26 июня из-за «продолжительных ограничительных действий на восточноевропейском рынке». Позже прием решения продлили до конца июля.

По словам собеседника издания, сейчас проблемы касаются туров, которые были забронированы до начала пандемии коронавируса — средства за них уже были переведены Mouzenidis Travel и сейчас их вернуть невозможно.

Российские подразделения компании предлагают туристам перенести поездки на неопределенный срок или полететь в Грецию с доплатой.

Как отметил глава агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, российские туроператоры должны выполнить обязательства перед путешественниками до конца 2021 года.

Ранее в апреле россиян предупредили о проблемах, с которыми можно столкнуться при отмене туров за рубеж. По словам туроператоров, закрытие границ государств не входит в перечень страховых случаев, согласно которым есть шанс вернуть назад выплаченные деньги.

