Россиян предупредили о невозможности вернуть деньги за отмененные туры за рубеж

Туроператоры предупредили о том, что закрытие границ государств не входит в перечень страховых случаев, согласно которым есть шанс вернуть назад выплаченные деньги. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Страховка от невыезда работает в случае диагностирования заболеваний у участников поездки или их ближайших родственников, неполучения визы. Стоит эта страховка от одного до пяти процентов. Если раньше эту страховку брали десять процентов туристов, сейчас 43 процента берут страховку от невыезда», — заявил Горин.

Эксперт объяснил, что туроператоры не могут планировать закрытие границ, так как все зависит от решения правительства. Горин посоветовал переносить туры, так как деньги не подлежат быстрому возврату. По его словам, сейчас общая сумма аннулированных туров россиян составляет 32 миллиарда рублей.

Ранее россиянам раскрыли способ вернуть деньги за отмененные рейсы в Турцию и Танзанию. Пассажирам предложили переоформить билеты на другие даты с сохранением стоимости или оформить возврат денежных средств, в том числе на стыковочные перелеты.