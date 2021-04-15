Стало известно о сроках открытия Испании для россиян

Директор Консорциума по туризму Барселоны Мариан Муро сообщила об условиях и возможных сроках открытия Испании для российских туристов. Своим видением ситуации эксперт поделилась в ходе пресс-завтрака, прошедшего 14 апреля в Москве, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как стало известно из заявления Муро, европейская страна готова принимать иностранных путешественников уже в июне, однако для этого необходимо выполнить ряд мер. Речь идет о вакцинации 70 процентов местного населения, внедрения «зеленых паспортов», а также признании таких паспортов, выдаваемых другими государствами.

По ее словам, если все эти условия будут соблюдены, то Испания сможет открыться для российских туристов уже в конце лета — начале осени.

Уточняется, что сейчас в Барселоне работают около 40 процентов объектов размещения. Это 121 отель на 28,3 тысячи мест. Большинство этих гостиниц — четырех- или пятизвездочные. Работают и принимают туристов около 80 процентов культурных объектов, включая оперный театр.

В марте сообщалось о планах некоторых стран Евросоюза смягчить правила въезда для туристов. Прежде всего это касается государств, где туристический сектор играет значительную роль в экономике. Например, планируется пускать на территорию Евросоюза тех, кто имеет отрицательный тест, переболел коронавирусом или привился.