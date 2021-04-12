Стало известно о возможном открытии Испании для российских туристов

Барселона может открыться для россиян в конце лета или осени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро (Marian Muro).

Стало известно, что это станет возможно в случае успешного ввода цифровых «коронавирусных сертификатов» в странах ЕС, а также признания аналогичных документов другими государствами.

Ранее в марте сообщалось о планах некоторых стран Евросоюза смягчить правила въезда для туристов. Прежде всего это касается государств, где туристический сектор играет значительную роль в экономике. Например, планируется пускать на территорию Евросоюза тех, кто имеет отрицательный тест, переболел коронавирусом или привился.