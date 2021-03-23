В России назвали сроки полного восстановления международного авиасообщения

Министр транспорта России Виталий Савельев в ходе заседания комитета Госдумы назвал сроки полного восстановления международного авиасообщения. Его слова приводит «Российская газета».

Савельев отметил, что внутренние авиаперевозки уже почти восстановились, а международные могут восстановиться в течение года после открытия регулярного авиасообщения.

Он также заявил, что сейчас пассажиропоток на международных рейсах составляет всего 14-15 процентов от уровня 2019 года. «Я думаю, эпидобстановка будет меняться, и восстановление может произойти очень быстро», — отметил он.

Ранее в марте президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев призвал россиян не ждать открытия границ Евросоюза в скором времени. При этом он отметил, что вероятность открытия границ летом все же есть. Спикер подчеркнул, что такие страны, как Италия, Франция и Испания, не выражают готовности принимать туристов из России.