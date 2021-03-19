Россиянам рассказали о вероятности отправиться летом в Испанию

Представитель Каталонского агентства по туризму в России Михаил Сидоров рассказал россиянам о вероятности отправиться летом в Испанию. Есть надежда, что поехать в Каталонию будет возможно уже в августе-сентябре, передает его слова РИА Новости.

Сидоров напомнил, что пандемия еще продолжается, и ситуация постоянно меняется то в лучшую, то в худшую стороны. «Если какие-то осторожные прогнозы строить, то, возможно, август-сентябрь еще может с точки зрения относительно полноценного туристического сезона случиться», — сказал он.

При этом Сидоров подчеркнул, что на данный момент во всех странах проводят вакцинацию, поэтому можно надеяться, что различные сложности, с которыми сталкиваются государства, будут преодолены в ближайшее время. «Благодаря этому может случиться небольшой захват летнего сезона, в августе, ну или бархатный сезон, в сентябре», — заключил он.

Ранее исполнительный вице-председатель туристической ассоциации Exceltur Хосе Луис Сореда рассказал о возможном открытии границ Испании для российских путешественников в обход запрета Евросоюза (ЕС). Как заявил спикер, в королевстве «очень ждут туристов из России», в связи с чем туристический сектор призвал правительство рассмотреть вероятность взаимного восстановления потока между странами.