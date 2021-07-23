Россияне массово захотели улететь в одну закрытую европейскую страну

Россияне массово заинтересовались авиабилетами в одну закрытую европейскую страну. Об этом сообщается на сайте онлайн-сервиса по бронированию билетов Aviasales.

Так, туристы повально захотели улететь в Португалию. С 19 июля специалисты сервиса зафиксировали высокий спрос на авиабилеты в республику — количество поисковых запросов увеличилось на 138 процентов.

Кроме того, был отмечен повышенный интерес и на полеты в Северную Македонию — на этой неделе искать билеты по данному направлению стали на 106 процентов чаще, чем на прошлой. Эксперты напомнили, что россиянам для въезда в страну не требуется виза или сдача ПЦР-теста.

Ранее в июле власти острова Мадейры, который был признан лучшим местом для пляжного отдыха в Европе, постановили, что прилететь на курорт смогут туристы, которые привились от коронавируса любым существующим препаратом, в том числе еще не одобренным Европейским агентством лекарственных средств. Отмечалось, что в принятом документе была указана российская «ЭпиВакКорона».

